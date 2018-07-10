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Сотрудники СК зафиксировали случаи давления на потерпевших по делу о пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на главу следственной группы СКР Рустама Габдулина.

По его словам, в ходе рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока задержания главы тушения пожара в ТЦ Андрея Бурсина рядом со зданием суда и внутри него коллеги пожарного угрожали потерпевшим.

Габдулин рассказал, что возле здания суда собралось около 20 человек, призывавших "не судить героев, побояться бога".После замечания в адрес одного из мужчин, он добавил: "Кто вас вообще тушить будет, когда вы будете гореть?". По словам Габдулина, также потерпевшим говорили, что лучше бы они "сгорели в торговом центре вместе с детьми".

Кроме этого, мужчины снимали на смартфоны автомобили потерпевших. "В связи с этим у следствия есть достаточные основания полагать, что на потерпевших оказывается давление", — добавил следователь.

Адвокат потерпевших Надежда Святкина в суде отметила, что сотрудники МЧС во время тушения пожара выносили вещи потерпевших, которые до сих пор не вернули. "Где вещи сейчас — неизвестно. Проще говоря, спасатели занимались мародерством", — добавила она.

Напомним. ранее СКР задержал Бурсина и предъявил ему обвинение по статье "халатность".

Следствие полагает, что он "не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона города Кемерово на месте пожара, произошедшего 25 марта в помещении ТРЦ "Зимняя вишня", а также не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара". Сотрудники СКР считают, что Бурсин нарушил требования закона "О пожарной безопасности", а также Боевого устава подразделений пожарной охраны. Результатом этого стала гибель 60 человек.

Напомним, пожар в кемеровской "Зимней вишни" произошел 25 марта.