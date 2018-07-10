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Годовалый малыш без присутствия родителей предстал перед миграционным судом в США, сообщает BBC.

Отмечается, что во время слушаний ребенок пил молоко из бутылки, играл с маленьким мячом, а под конец громко расплакался.

Предметом заседания суда по миграционным делам был вопрос о праве мальчика находиться на территории Соединенных Штатов. В конце концов было принято решение о его добровольном отъезде из страны, которое дает властям возможность отправить его в Гондурас, куда ранее был депортирован отец ребенка.

Судья Джон Ричардсон, занимавшийся рассмотрением этого дела, заявил, что его очень смущает тот факт, что ему приходится спрашивать у адвоката, понимает ли его подзащитный суть дела.

"Мне стыдно задавать такой вопрос, потому что я не знаю, кому вы будете это объяснять. Только если не предположить, что годовалый ребенок может усвоить закон о миграции", — отметил судья.

Также сообщается, что в тот же день в суде штата Аризона без родителей предстали еще несколько детей. Уточняется, что один из них в ответ на вопрос о своем возрасте просто показал пять пальцев.

По данным СМИ, в период с 19 апреля по 31 мая в США из-за новой миграционной политики президента Дональда Трампа почти 2 тысячи детей были изолированы от своих семей в процессе задержаний их мигрантов-нелегалов. Позже глава Белого дома все же подписал указ о прекращении практики разлучения семей.