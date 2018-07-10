Фото: clujmanifest.ro

Случайный прохожий спас двухмесячного ребенка, который оказался заперт в машине. Инцидент произошел во вторник, 10 июля, в Первомайском районе Новосибирска, пишет "НДН.Инфо".

Очевидцы предполагают, что что-то произошло с сигнализацией или замками, поскольку мать малыша была рядом. Сначала стекло машины пытался разбить один мужчина молотком, однако рукоять инструмента быстро сломалась.

Затем другой прохожий забежал в мясную лавку, которая находилась рядом, взял там топор и разбил окно.

В результате малыша достали, он не пострадал.

Спасатели МАСС напомнили горожанам о необходимости не оставлять детей без присмотра, добавив, что иногда двери заведенной машины автоматически закрываются, а ключи остаются в замке зажигания.