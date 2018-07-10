В социальных сетях распространяется информация о том, что в Барнауле десятки человек оказались в больнице после употребления продуктов, заказанных в одном из городских цехов по производству и доставке роллов, суши и пиццы. Информацию о поступлении сразу нескольких граждан с признаками острой кишечной инфекции после употребления роллов корреспонденту ИА "Амител" на условиях анонимности подтвердили и в одном из лечебных учреждений города.

В Минздраве Алтайского края комментировать ситуацию отказались, предложив обратиться в Роспотребнадзор. Роспотребнадзор же потребовал официальный запрос. Редакция Amic.ru запрос отправила.

Между тем, в социальных сетях гражданин под именем Андрей Ч. Разместил скрины документов, якобы подтверждающие, что сотрудники Роспотребнадзора провели проверки в данной компании по изготовлению и доставке суши и выявили при этом многочисленные нарушения. В частности, в цехе отсутствовала горячая вода, а на некоторые продукты сотрудники не смогли предоставить документы, подтверждающие их качество.

Между тем, на "Flamp" в отзывах уже имеются несколько комментариев о том, что либо сами комментаторы, либо их близкие получили отравление после употребления продуктов этой службы доставки.

"В тот же злосчастный день 1 июля заказали роллы. У сестры отравление с температурой 40 на протяжении 3х суток и со всеми вытекающими последствиями. В итоге увезли в инфекцию на скорой, ставят капельницы по 6 часов в день. У МЧ также отравление, температура, ужасная диарея, головные боли- полный букет. К счастью, сама не ела, все ок.", — пишет Юлия.

"Первый и последний раз заказываю роллы в данном месте. Первого июля заказал "Минисет", привезли почти вовремя. Все было очень вкусно, уже подумал наконец то нашел отличное место, где вкусно и не дорого. Так я думал до следующего дня, после чего у меня уже 2 дня температура 38-39, тошнота, сильная слабость, головная боль. Ужасное отношение к своим клиентам!", — рассказал Денис.

Дозвониться до компании корреспондентам ИА "Амител" не удалось: телефоны, указанные на сайте не отвечают.