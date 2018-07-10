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Цены на продукты в Алтайском крае растут медленнее, чем в среднем по России, сообщает региональное управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

"В крае зафиксирована стабильная ценовая ситуация на продукты в первом полугодии 2018 года. По данным Алтайкрайстата индекс потребительских цен на продовольственные товары в крае в июне 2018 года составил 101,7% к декабрю 2017 года, что на 0,5 процентных пункта ниже, чем в среднем по России", — констатируют в ведомстве.

Что касается социально значимых продуктов питания, то наибольшее снижение цен было отмечено: на гречневую крупу – на 23,9% (средняя розничная цена в июне составила 26,05 руб./кг); яйца куриные и вермишель – на 2,7% (43,08 руб./10 шт. и 48,24 руб./кг соответственно).

Кроме того, на 48,8% снизилась стоимость на огурцы свежие (90,56 руб./кг), помидоры свежие – на 33,3% (95,52 руб./кг), овсяные хлопья "Геркулес" — на 10,5% (25,64 руб./кг), консервы фруктово-ягодные для детского питания – на 5,3% (293,94 руб./кг).

На плодоовощную продукцию в крае было зафиксировано сезонное повышение розничных цен.

Впрочем, региональные власти подчеркивают, что темпы роста цен на овощи в текущем году значительно ниже, чем годом ранее.

В результате средняя потребительская стоимость 1 кг картофеля в июне 2018 года составила 30,83 руб. (в июне 2017 года – 42,29 руб./кг), капусты белокочанной свежей – 38,23 руб./кг (в июне 2017 года – 55,06 руб./кг), лука репчатого – 23,94 руб./кг (в июне 2017 года –40,62 руб./кг), моркови – 36,65 руб./кг (в июне 2017 года – 44,66 руб./кг).

"В крае зафиксированы самые низкие средние цены в Сибири на кур охлажденных и мороженых, масло подсолнечное, яйца куриные, муку пшеничную, крупу гречневую-ядрицу, лук репчатый, соль. Среди российских регионов по 21 из 24 социально значимых продуктов питания цены ниже, чем в среднем по России", — резюмируют в Управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.