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Роспотребнадзор сообщил о первом случае заражения человека вирусом Усуту во Франции. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что заразившемуся мужчине 30 лет. Он находится в клинике INSERM с поражением лицевого нерва. В этом медучреждении больному поставили диагноз и назначили лечение.

Роспотребнадзор просит учитывать эту информацию в ходе планирования поездок.

Агентство уточняет, что вирус Усуту передается комарами от больных птиц и поражает нервную систему. Впервые он был выявлен в Африке в 1959 году у животных. Чаще всего он поражает воробьев, черных дроздов и малиновок, а также перелетных птиц.

С 1996 года спорадические случаи гибели птиц от вируса Усуту были зарегистрированы в Италии, Венгрии, Швейцарии, Испании, Бельгии, Германии, Австрии, Нидерландах и Франции.

За минувшие два года в Италии выявили десять случаев заражения вирусом человека, в Хорватии — три. Пока еще не встречалось примеров передачи данного вируса от человека к человеку.