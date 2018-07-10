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Туристический поток в Алтайский край в 2018 году значительно упал из-за плохой погоды и чемпионата мира по футболу, который проходит в России. Об этом сообщили представители Алтайской региональной ассоциации туризма на пресс-конференции, которая прошла в "Сибирской медиагруппе". В среднем туристический сезон в крае сдвинулся почти на месяц.

По словам члена правления АРАТ Александра Смирнова, на снижение потока сказался чемпионат мира по футболу, паводок и непогода в регионе. Кроме того, не увеличилось количество иностранных туристов, которые не хотят ехать в Алтайский край по политическим мотивам.

"Проседание 15-20%. Чемпионат мира оттянул на себя определенное количество туристов. Сказывается и экономическая ситуация в России, а также не решена проблема с ценами на авиабилеты. Мы возлагали надежды на Татарстан в связи с новым рейсом, но пока результатов это не принесло. Их компании больше ориентированы на внутренний рынок", — рассказал Александр Смирнов.

"Мы долго выходили на французский рынок и в прошлом году наконец к нам приехала первая группа. Они были в восторге от Алтая, но в этом году их уже нет. В России неблагоприятный информационный фон из-за того, что ругают Дональда Трампа и правительство, которое танцуют под его дудочку. Здесь подмешивается политика. Наши немецкие партнеры также нам жалуются на плохое отношение. При этом турецкий оператор стал стабильно с нами работать, отправляя в край две группы в год", — добавил Александр Смирнов.

Член правления АРАТ Ирина Слесарева добавила, что относительные цифры по турпотоку показывают рост, но какие-то итоги можно будет подвести только осенью.

Директор туристического агентства "ГЛЭМ-ТУР" Ольга Ришко сообщила, что на рынке же выездного туризма продолжается положительная динамика. Популярностью у жителей Алтайского края пользуются такие морские курорты, как Бангкок, Патайя, Пхукет, Вьетнам, Анталия. Общее количество жителей Алтайского края, которые выезжали за рубеж в 2017 году, составило 30 тысяч человек. В 2018 году ажиотаж не снизился. Так на Турцию уже заявлено больше рейсов, чем ранее (63 рейса).

Самым продаваемым направлением зимой был Вьетнам, потому что там большое количество отелей эконом-класса, а также из-за чистого моря. Второе место занял Таиланд. Летом фаворитом продаж является Турция. Путевка на двоих в отель на 10 дней обойдется туда в 95 тысяч рублей, когда как в Крым в 110 тысяч рублей. Ольга Ришко надеется, что в этом году будут сохранены все направления из Барнаула и Новосибирска. Также высока вероятность, что появятся прямые рейсы на Бали.

Кроме того, в этом году увеличился туристический поток жителей Барнаула в страны бывшего Советского Союза: Армению, Грузию, Казахстан. Добраться туда можно прямым рейсом из Новосибирска.

Туроператоры выразили благодарность врио губернатора Алтайского края Виктору Томенко, что он намерен развивать внутренний туризм в паре с республикой Алтай. Президент региональной ассоциации туризма Елена Красулина, что большинство жителей России не различают, чем два Алтая отличаются друг от друга.

"Для туристов нет деления на Алтайский край и Республику. Всегда есть понимание, что они приезжают на Алтай. То, что прозвучало из уст Виктора Томенко, для нас бальзам на сердце. Это позволяет нам подходить более стратегически к планированию некоторых мероприятий, контролю качества оказания услуг", — отметила она.