Фото: altai.sledcom.ru

Жителя села Тюнгур в Усть-Коксинском районе Республики Алтай подозревают в покушении на убийство мужчины.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, 6 июля около 22:00 в аиле, расположенном на территории одного из жилых домов села Тюнгур, во время совместного распития алкоголя между двумя местными жителями произошла драка.

Уступив в потасовке своему оппоненту, 57-летний мужчина схватил ружье и произвел один выстрел в область головы потерпевшего. Затем злоумышленник скрылся. Потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь.

Правоохранители в данный момент устанавливают обстоятельства произошедшего и местонахождение подозреваемого.