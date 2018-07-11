После многочисленных обращений в суды различных инстанций и к уполномоченному при президенте РФ, ходатайство предпринимателя и бывшего депутата Алтайского Законодательного собрания Андрея Игошина рассмотрел и удовлетворил Центральный районный суд Барнаула.

При этом компания Игошина "Пава", некогда крупнейший зернопереработчик Сибири с консолитированной выручкой 10 млрд рублей, на данный момент оказалась разрушена. Напомним, что сам предприниматель в феврале 2016 года был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Бизнесмен якобы похитил 1 млн рублей.

Стоит заметить, что это не единственный пример, когда крупные хозяйства оказываются разорены, а их руководители и собственники отправляются под суд.

Так, четыре года колонии получил экс-депутат АКЗС Юрий Титов, имущество возглавляемого им "Ключевского элеватора" уже не первый год распродается с молотка.

Компании "Мельник" в 2015 году пришлось уйти с барнаульского элеватора. Главная проблема якобы в том, что ОАО "Мельник" и администрация Алтайского края не смогли сойтись в цене аренды зданий и сооружений мельницы.

Основатель ОАО "Пава" Андрей Игошин является экс-депутатом АКЗС двух созывов, имеет два высших образования по специальностям "Финансовый менеджмент" и "Государственное муниципальное управление". Компания (тогда АПК "Хлеб Алтая") вышла на биржу в 2005 году, став первым предприятием сельскохозяйственного сектора России и единственной компанией Алтайского края, вышедшей на IPO. Разместив 10 % акций и став первой публичной компаний Алтайского края, "Пава" привлекла в экономику края более 100 инвесторов на общую сумму $8 млн.