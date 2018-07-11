Такое обычное для современного человека место как туалет со всеми удобствами, свое почетное место в каждой квартире или доме занимал не всегда. В некоторые эпохи о таким чудом цивилизации похвастаться не могли даже короли. На Amic.ru решили затронуть эту пикантную тему, и разобраться в том, как же в разные века справляли свою нужду и когда в жилищах появился хорошо знакомый нам унитаз.

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