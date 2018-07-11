Жителям и гостям курорта уже довелось встретить на улицах города и пляже настоящих слонов, увидеть на расстоянии вытянутой руки самого высокого дрессированного жирафа и 3-тонного носорога, а этим летом в Яровое удивлять гостей приехали дрессированные обезьянки, крокодилы, питоны и самые редкие и грациозные в мире кошки – леопарды.

В составе цирковой труппы только звездные артисты Росгосцирка с оригинальными номерами. Единственный в мире – виртуозный и лирический одновременно – номер воздушных гимнастов Гугкаевых (Заслуженные артисты России, Народные артисты Осетии). Невероятно веселое и столь же сложное трюковое выступление ансамбля "Русичи" под руководством заслуженного артиста России Игоря Майорова.



Настоящий цирк в Яровое приезжает уже третий год подряд, и в этом сезоне всех ждет настоящий сюрприз. Организаторы объявили масштабную благотворительную акцию – Цирк детям Алтая. Все дети до 12 лет имеют возможность бесплатно увидеть своими глазами большое цирковое путешествие по самым необычным местам нашей планеты. Да и взрослые будут удивлены тому, какие трюки выполняют акробаты в обычных лаптях.

Для организованных групп из районов и городов края организаторы готовы запланировать представление в удобный день.

Справка:

Дети от 3 до 12 лет бесплатно с предоставлением места (при условии подтверждения возраста и прописки в Алтайском крае).Дети до 3 лет бесплатно без предоставления места.В программе принимают участие хищные животные, в связи с чем дети допускаются на представление только в сопровождении взрослых (один взрослый – один ребенок). Взрослый билет на общих основаниях.Количество билетов по акции ограничено.По коллективным заявкам возможно бронирование билетов по телефону 8 800 700 4930

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