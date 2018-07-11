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Жаркую погоду без осадков прогнозируют синоптики в Алтайском крае в среду, 11 июля.

Дневные температуры в регионе, согласно данным Алтайского ЦГМС, составят +26...+31 градус. При этом будет весьма ветрено. При порывах скорость северо-восточного ветра будет достигать 11-16 метров в секунду.

В Барнауле будет без осадков. Днем в краевой столице температура составит +27...+29 градусов. Ветер северо-восточный, 6-11 метров в секунду.

Напомним, что до 16 июля в крае действует штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды.