Современное школьное образование вызывает много вопросов у общества. И не только из-за ЕГЭ и прочих образовательных реформ. Сегодня школа не всегда может дать ученику знания и навыки, необходимые ему в современном мире. В FM-Продакшн прошел "круглый стол", посвященный проблемам современного образования. Нашими гостями стали эксперты в области как традиционного образования, так и альтернативного, школьники и родители, дети которых в школу не ходят.

Учат не только в школе

У многодетной мамы Елены Степановой дети в школу не ходят. Для их обучения Елена выбрала систему Хоумскулер (семейную форму образования). По ее мнению, в трад иционной школе убивают инициативу и желание идти вперед, требуя от ребенка "быть как все": "Когда мы жили еще в Москве, попали в лучшую школу нашего района – русско-испанскую. Ребенок принес домой тетради и за неделю заполнил их все, потому что ему было интересно и не трудно. Ему сказали, что так делать не надо. Он сходил в музей и предложил сделать проект про Куликовскую битву, ему сказали — нет, ты еще не готов, сначала ты должен выучить, что такое рабочая гипотеза. Потом ему сказали, что он не должен решать задачи повышенной сложности, потому что их никто не решает, — рассказала Елена, — И мы ушли из школы. Сейчас получается, что у меня один ребенок ходил в школу, а второй в школе не учился. И я вижу последствия. После ухода из школы мы с сыном "расшколивались" целый год: он плакал из-за каждой ошибки, нуждался в одобрении. Дочери сейчас 8 лет. Она пишет сценарии, она многое умеет, всем интересуется. Она не боится отстаивать свою точку зрения. И еще один момент — время. Дети занимаются танцами, рисованием, судомодельным конструированием, борьбой. И если бы мы ходили в школу, то ничего бы этого не успевали."

Учитель больше не является носителем знаний, соглашается учитель истории и обществознания лицея №121, педагог центра "Грани" Елена Никитенко: Есть интернет, из которого можно почерпнуть всю информацию. А потому у учителя иная роль: "У меня есть ученик, который лучше меня знает историю. Но учитель все-таки важен: только он может показать, что предмет интересен. И это должен быть именно учитель: не эффективный менеджер, в кого мы сейчас превращаемся, а эффективный мотиватор, который должен увлечь ребят. К сожалению, часто школа предлагает только формализм, скучные бумажки. Потому и родителям и ученикам хочется чего-то другого, более интересного, найти альтернативные формы образования и разыскать учителей, которые, пусть за дополнительные деньги, но будут по-настоящему учить детей."

Ученики 10А класса МБОУ "Лицей №121" Ксения Горулева и Илья Воронов из тех детей, которые добывают научные знания за пределами школы. Ксения серьезно изучает психологию и занимается рисованием, а Илья самостоятельно начал изучать английский язык (в школе учил немецкий) Нужные знания находят на видеокурсах в интернете. Ребята говорят, что у них много друзей, которые также предпочитают обучаться отвлеченно от школы.

"Современное образование направлено на однозадачность, то есть предполагается, что человек будет нацелен только на одну специальность. На самом деле необходимо дать больший простор и больше возможности для сочетания различных сфер, так как сейчас на рынке профессий актуальны смежные области: например биология и математика, нейропсихология и другие знания", — говорит Ксения.

Илья уверен, что школа должна научить учеников спрашивать, спорить и аргументировать: "Современные дети быстрее находят информацию. А потому такая система уроков, как лекция, а потом вопросы, уже не работает. Я считаю, что школа должна учить детей спрашивать и думать. Нужно ввести культуру споров. Сейчас люди не умеют вести спор с достоинством, а сразу переходят на личности и оскорбления. Но только через диалог мы можем высказывать наши аргументы, смотреть, как они действуют на нашего собеседника, можем приходить к новым идеям и находить общее решение".

Не знать, а понимать

Директор 42-й гимназии Генриетта Татарникова не согласна с обвинениями в адрес школы. Альтернативные формы образования доступны каждому, в том числе и в школе, считает Генриетта Викторовна. Причем, учителя идут навстречу ребятам, выбравшим для себя такую форму: "Дети в 42-ой гимназии имеют возможность заниматься по индивидуальным образовательным программам, они могут посещать уроки тех преподавателей, которые они выбрали, и в то же время получать знания помимо школы — это очно-заочная форма образования. Есть семейная форма обучения детей до 9 класса, или самообразование в 10-м и 11-м классах. У нас двое ребятишек закончили 10-11-й классы за год. Педагоги давали консультации, потом приняли зачет", — рассказала Татарникова.

По ее словам, метапредметность, которой так славится европейское образование, в наших школах тоже набирает обороты. Это подразумевают и ФГОСы (федеральные государственные образовательные стандарты).

И все же главное, по мнению директора школы, не знание предметов, а их понимание. Именно поэтому традиционное образование выигрывает перед альтернативными формами: "Иметь глубокие знания необходимо, чтобы анализировать и получать конкретные знания в той или иной области. Стать "шапкосшибателем" и забивать учителя фактами, которых начитался в интернете, очень легко. А вот анализировать понимать эти факты, знать, где их использовать, это то, чему мы учим в школе. Этому чаще всего сегодня учат учителя старшего поколения, которые много в свое время читали, думали над тем, что они прочитали, соединяли и анализировали эти факты. Это старое поколение и наиболее ценное."

Такой же точки зрения придерживается и победитель конкурса "Учитель года Алтая-2018", преподаватель информатики барнаульской гимназии № 74 Иван Гребенкин: "Кроме предметных результатов, мы,учителя, формируем личностные результаты, пытаемся готовить людей, которые думают, решают. И мы также должны готовить их к тому, что придется постоянно переучиваться. Например, когда я вышел из института, все, что я учил, безнадежно устарело. Мы должны научить детей учиться и подстраивать свой опыт под современные реалии. И для этого есть много инструментов. Но в этом случае все решают кадры. Самое главное — это отношение учителя к тому, что он делает. Учитель должен быть крутым образовательным технологом, который смог бы мотивировать детей учиться."

Кирпич разбивается на пазлы

Директор по развитию языкового центра "Тринити" Ольга Згордан считает, что современное школьное образование устарело: "Сегодня традиционное школьное образование можно сравнить с кирпичами, которые ты под себя никак переложить не можешь. А современному обществу нужны пазлы, которые подходят именно тебе. Я иногда сталкиваюсь с детьми, которые в школе на уроке информатике пишут алгоритмы и ждут, что в 9-ом классе их наконец впустят в компьютерный класс. Но сегодня уже все дети имеют гаджеты. И существует нативное обучение через гаджеты, есть адаптивное обучение, нелинейное, когда ты сам составляешь себе программу. Я понимаю, что школа сегодня может только подвести к этому. К сожалению, не все учителя сегодня могут за собой вести. Современные потребности дальнейшей профессиональной деятельности и то, что предлагает школа — это огромный разрыв. Даже лексика, которая сегодня преподносится детям в учебниках иностранного языка,- а я знаю все эти учебники — устарела. И чтобы чего-то добиться, надо учить намного дальше."

В качестве альтернативного примера глубокого образования Згордан приводит "Университет 20.35", который умеет создавать "цифрового двойника" обучающегося: "Система полностью учитывает, что ты изучил, что ты прошел, чтобы не было такой поверхностной темы. Тебе подсказывает, что ты должен изучить еще по этой теме и почему. В школах пока мы этого сделать не можем".

Руководитель рекрутингового агентства "DELO" Наталья Соколова подтверждает, что сегодня рынок труда выдвигает иные требования к специалистам, чем 10 лет назад. В первую очередь они должны быть "подкованы" в разных отраслях: "Рынок труда сегодня — это рынок талантов. И Ксения права, говоря о необходимости получить знания в разных отраслях. Сегодня надо сочетать в себе большое количество разных знаний, которые, казалось бы, не связаны между собой. Школа не много этому учит. И если раньше опасались людей, которые успели поработать в разных сферах, то сегодня они приветствуются. Раньше со страхом относились к людям, которые начинали свое дело, сейчас работодатель говорит "дайте мне человека с опытом предпринимательства, неважно какой у него был результат — но он будет понимать, чего от него хотят". Бизнесу сегодня выгодно оптимизировать все возможные ресурсы. Чтобы в человеке сложилось много всего: менеджер, маркетолог, тут же пиарщик, хороший коммуникатор и так далее. И проявлять себя надо как можно раньше."

Спор про ФГОС

С тем, что подход к образованию меняется, не спорит и начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Алтайского края Ирина Дроздова: "Да, раньше все воспринималось так: выучился, пришел работать, и по этой специальности работаешь всю жизнь. Сегодня человек должен быть готов к тому, что он несколько раз поменяет работу. И все же школа ориентирована на среднестатистического ученика. Введение ФГОС и альтернативных форм образования дают возможность развиваться каждому ребенку. Каждый ребенок талантлив, если только появится педагог, который увидит этого ребенка и раскроет его талант.

У нас в Родинском районе есть небольшое село, там всего 60 человек. Но в селе есть талантливейший педагог-музыкант, он не сотрудник этой школы, но у него все дети из этой школы играют на каких-то инструментах. Они то в Германию, то в Австрию, то еще куда-то выезжают с концертами. Одни дети выпускаются, а он других берет — и они такие же талантливые!

Вот на это сегодня нацелены ФГОС, которые предусматривают занятия с детьми в рамках внеурочной деятельности. Да, он это предполагает, но пока нет тех, кто бы в школе смог организовать такие занятия. Педагоги к этому не готовы. Но с другой стороны педагоги и не могут быть семи пядей во лбу. Все же это должна быть работа в совокупности, с подключением других институтов — спорта, культуры. ФГОС предполагают и нелинейное расписание. Но сегодня мало это ввести, это надо готовить."

Разговор сводится к индивидуализации обучения, считает Иван Гребенкин. Однако, насколько это необходимо средней образовательной школе — это, по его мнению, еще вопрос: "Когда я учился, было то же самое. Я в школе хотел программировать, но учитель не мог мне этого дать. И я сам это изучал, ну и что? Школа позволила мне сформировать мировоззрение. Не все дети понимают, что они хотят. Не все высокомотивированные, чтобы изучать то, что хотят. И если мы этих детей ничему учить не будет, то что получится тогда? С другой стороны есть дети, в которых учителя видят какие-то задатки, мы можем их сориентировать. Именно это позволяет ФГОС, который вводит системно-деятельный подход и нативное обучение".

По словам Елены Никитенко, тот самый "системно-деятельный подход к обучению", который сейчас пропагандируют ФГОС, талантливые педагоги осуществляли и раньше. А вот сейчас далеко не все учителя понимают, что прячется за этим выражением: "ФГОСы хороши для тех, кто хорошо понимает их структуру, кто уже подготовлен. Я была на открытом уроке по ФГОСам, его вела учитель, которая мне очень нравится и, на мой взгляд, очень умная. Но. как такового, урока я не увидела. Детей посадили по группам и сказали: "А сейчас каждая группа должна выбрать лидеров. Лидер — это тот, человек, который сейчас подойдет ко мне и получит инструкцию". "Лидеры" подошли, инструкцию получили и стали писать по ним весь урок. Потом их попросили заполнить розовые и голубые бумажки. А после этого им сказали: " На этих маленьких бумажках еще нарисуйте смайл". По итогам урока учитель сказала "Я выполнила урок по ФГОСам, которые требуют деятельного подхода". Я хочу сказать, что когда есть правила и регламенты, прописанные сверху, и которые не идут от моей души и сердца, то происходит формализм."

Почему дети стали меньше знать

Ирина Дроздова просит не забывать, что помимо детей, которые постигают науки самостоятельно, в школе есть и другие дети — с ОВЗ (с ограниченными возможностями здоровья), либо не успевающие. "В прошлом году у нас в крае экзамен по математике в 9-ом классе с первого раза не сдали более шести тысяч человек! Хотя, кажется, все элементарно, но дети это решить не могут. Поэтому школа направлена на среднестатистического ученика. Все желающие имеют право выбрать альтернативные формы: очно-заочные, семейное образование, самообразование, частные школы."

Родители против

Фото: Tumentoday.ru

Любопытно, что, в свою очередь, родители задаются вопросом, почему школа культивирует несамостоятельность в детях, в результате чего они не могут справиться с заданиями.

"Еще в начальной школе детям дают задания, которые ребенок в принципе выполнить не может, а потому привлекаются родители. Более того, в некоторых школах даже поощряется, когда это задание выполняет родитель. Например, у нас на урок труда дети принесли поделки, которые явно выполнили родителями. Тех же детей, которые сами сделали работу, и, конечно, не так красиво, как взрослые, просто высмеяли. Мой ребенок теперь отказывается ходить на этот урок," — рассказала читательница Amic.ru Оксана.

"У нас преподаватель не принимала у ребенка рисунок на уроке рисования. Ставила двойку. Дочка несколько раз перерисовывала рисунок, и все равно педагог его не принимал. Тогда я сама нарисовала этот рисунок. Учителя и в этом случае не удовлетворила работа. Тогда к нам подключилась бабушка с профессиональным художественным образованием. И только после этого преподаватель поставила положительную оценку со словами: "Что раньше то так не делала?" — написала Кристина.

"У нас в классе даже сочинения за детей пишут родители. Во время урока дети составляют план сочинения, а родители дома "сочиняют", чтобы у всего класса были хорошие оценки", — утверждает Ирина.

"Сейчас родители настолько включены в школьную жизнь, что детям там, практически, и места уже нет, — подтверждает рассказы родителей и Наталья Соколова — С чем это связано? Слишком сложные задания? Или родители сами берут на себя слишком много, обесточивая сами своих детей, не давая им себя проявить? А потом с такими детьми родители приходят на трудоустройство и присутствуют на собеседованиях и при этом уверены, что их такого ребенка должны взять на эту работу. А брать не хочется — он ни к чему не приспособлен".

Куда бежать родителям?

Фото: Littleone.com

Во всем винить только школу, очень удобно. Но что же все-таки делать родителям и ученикам, если не повезло встретить талантливого педагога?

Елена Степанова: Родителям надо начинать с себя. Надо учиться. Сейчас в интернете огромное количество бесплатных семинаров-вебинаров. Начни с себя, ответь на вопрос — что ты сам хочешь от себя, что хочешь от ребенка. Заинтересуй его своим примером.

Ольга Згордан: Родителям надо обращать внимание на ребенка. Ко мне часто приходят родители с детьми на тренинги. И первая стадия — это интервьюирование отдельно ребенка, отдельно родителя. И оказывается, что родители про своего ребенка ничего не знают. И я думаю: "Родитель, все понятно: ты стараешься заработать денег, чтобы ребенка привести на тренинг. Но если бы ты с ребенком хотя бы иногда разговаривал, то этот тренинг тебе бы не понадобился". Хоть как-то показывайте свой интерес. Не обычным "как день прошел", на который он что-то буркнет. Вопрос по-другому постройте: "что случилось в школе за день?". Или, "а если бы на твою школу напали инопланетяне, как бы твои одноклассники и учителя себя повели? И вы поразитесь, насколько ваш ребенок разговорчив!"

Илья: Нужно воспитывать ответственность перед самим собой. Ответственность — это самоуважение. Это понимание, что никто никому ничего не должен. И школа тоже ничего не обязана. И все библиотеки мира в том числе онлайн заполнены работами оскорбительно-интеллектуальных, ужасно красноречивых людей. И мы все это можем просто взять и учиться у них.

Ксения: Сегодня очень актуальна проблема созависимости в семьях. Родители проецируют свои неудачи и свои школьные годы на детей. То есть, после школы обязательно идти учиться в вуз и обязательно на профессию врача, потому что все в нашей семье врачи и так далее. И корень проблемы не всегда в детях и не совсем в самих родителях, а в нашем менталитете. Может быть, в школе полезно будет ввести курсы по психологии, чтобы узнать самого себя и окружающих его людей.

Генриетта Татарникова: Поколения очень отличаются. Нам давали возможность бегать на улице, принимать решения и самим нести за них ответственность. Сейчас родители боятся за своих детей и создают барчуков. Иногда я задаю вопрос: а если я заберу сегодня вашего ребенка, что изменится в вашей семье? Ваш дом занесет снегом, вы зарастете грязью, в вашем доме настанет полная тишина? И мне чаще всего говорят — "ничего". Тогда зачем вам ваш ребенок? И вот это ощущение ненужности детей в семьях очень сильно прослеживается. Они не мешают, не бегают по подворотням, не приходят с синяками. Они всего двумя кнопками работают. Это удобные дети. И им удобно защищать себя, пороча других: плохая учительница, плохие одноклассники, плохой тренер. Все плохие, а я бедный и несчастный. И мамочка кидается к нему: "ах, да я сама нарисую!" Я бы родителям пожелала, чтобы они давали больше ответственности своим детям."

Иван Гребенкин: Проводите время со своими детьми. Прямо сегодня, сейчас. Пришли домой и уберите телефоны, телевизоры. Побудьте с ребенком. Поговорите с ним. И только с ним.

Ирина Дроздова: Ребенка необходимо слышать. Его нужно принимать таким какой он есть, даже если он избирает свой путь и выбивается из плеяды врачей. Важно принимать то, что нравится ему.

Наталья Соколова: Это действительно так. Проводите время с детьми. И начинайте с себя: учиться, развиваться, жить. Потому что ребенок будет учиться только если перед глазами есть пример. Если ты живешь и ты счастлив, занимаясь своим делом, тогда и ребенку будет интересно учиться и жить, он будет связывать полученные знания с предстоящим профессиональным опытом и не будет бояться взрослой жизни. Сегодня страхов очень много и несчастные родители задавленные этим страхом берут на себя ответственность за домашние задания, за поступки ребенка, воспитывая его инфантилизм. А главное — показать ребенку мир возможностей, а не мир проблем.