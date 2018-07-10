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Старт продаж колонки с искусственным интеллектом "Яндекс.Станция" вызвал ажиотаж в Москве. Из-за этого, вероятно, гаджет не смогут купить все желающие в первые дни появления на прилавках, пишет "Интерфакс".

Отмечается, что первый покупатель прибыл к магазину, чтобы занять очередь, еще в 5:00. В 9:00 очередь растянулась на 300 метров, а к моменту открытия в 10:00 и спустя час ее размер остался прежним.

В пресс-службе "Яндекса" отметили, что, по оценкам компании, из-за ограниченной пропускной способности магазина в первый день будет продано всего порядка тысячи устройств.

Ранее директор "Яндекса" по экспериментальным продуктам Константин Круглов отмечал, что спрос на "Яндекс.Станцию" очень большой: лишь в первые часы после анонса поступило более 20 тысяч заявок.

Также он отметил, что продавать будут максимум два устройства в одни руки, чтобы гаджет достался как можно большему количеству желающих.

"Яндекс.Станция" на базе голосового помощника "Алиса" является первым устройством, разработанным в компании. Она играет музыку, находит видео и показывает его на телевизоре. Голосовому помощнику можно давать разные поручения: в частности, завести будильник или рассказать сказку на ночь.

Технология и само устройство были полностью спроектированы и разработаны командой "Яндекса". При этом дизайн колонки был создан в Калифорнии, а собирали гаджет в Китае. Цена устройства составляет 9990 рублей, но годовая подписка на "Яндекс.Плюс" и бонусы от партнёров позволят покупателю сэкономить порядка 4,5 тысячи рублей.