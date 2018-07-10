Фото: lizaalert.org

Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" разыскивают 26-летнего барнаульца. Геннадий Кошкин пропал без вести в конце июня, говорится на форуме организации.

Уточняется, что 25 июня текущего года он перестал выходить на связь.

Рост пропавшего барнаульца составляет 186 сантиметров, он худощавого телосложения, с темно-русыми волосами и серыми глазами.

Мужчина был одет в серую футболку, джинсы такого же цвета и черные туфли.

Особой приметой Кошкина является татуировка на левой руке.