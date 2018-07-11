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День города в Барнауле совместят с выборами губернатора Алтайского края

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Основные площадки будут проходить непосредственно на избирательных участках 9 сентября

Фото: Amic.ru

День города в Барнауле в 2018 году совместят с выборами губернатора Алтайского края. Главный праздник столицы региона впервые отметят в воскресенье, 9 сентября. Ориентировочно, что больших площадок в этот день в городе не будет и основные концерты будут проходить непосредственно на территориях рядом с участковыми избирательными комиссиями. Скорее всего, для повышения явки в Единый день голосования.

Как сообщил Amic.ru председатель комитета по культуре администрации Барнаула Валерией Паршков, предварительно решено, что в этом году "как такового дня города не будет". На первом оргкомитете было решено совместить 288-летие Барнаула с Единым днем голосования. Основной площадки не будет и все городские артисты будут выступать непосредственно на избирательных участках. Также пока не решено, пройдет ли вечером 9 сентября праздничный концерт с фейерверком на площади Сахарова. Валерией Паршков отметил, что окончательное решение, как пройдет день Барнаула, станет известно чуть позже.

Любопытно, что в 2017 году власти Алтайского края как раз приняли решение не совмещать празднование 80-летия региона с Единым днем голосования. Тогда нынешний врио заместителя председателя правительства Виталий Снесарь сообщил, что два мероприятия необходимо было разделить.

"Это очень важные мероприятия, которые нельзя объединять. Мы приняли решение провести День города в Барнауле и юбилей Алтайского края уже после Единого дня голосования", — сообщил Виталий Снесарь.

Единый день голосования пройдет в Алтайском крае 9 сентября. В этот день жители Алтайского края выберут нового губернатора. На сегодняшний день о желании участвовать в выборах заявили уже 6 человек, в том числе врио главы края Виктор Томенко.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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