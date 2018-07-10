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В Новосибирске местный житель нашел в подполе своего дома банки с 10-12 килограммами ртути и вызвал спасателей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на ГУ МЧС по региону.

Сообщается, что группа химиков МАСС и полиция прибыли на место оперативно.

По предварительной информации, банки были закрыты и не повреждены. Всего в них находилось порядка 10-12 килограммов ртути. Как она так оказалась, не сообщается.

Специалисты провели в доме новосибирца замеры, чтобы определить, было ли испарение вещества. "Предельно допустимые концентрации паров превышены незначительно. Ситуация находится под контролем", — сообщили в ведомстве, добавив, что банки вывезли для последующей утилизации.