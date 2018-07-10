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Следственный комитет начал проверку данных о том, в Барнауле после употребления роллов одной из служб доставки еды некоторым горожанам потребовалась медицинская помощь.

Напомним, что информация об этом появилась в социальных сетях.

"В настоящее время имеются данные о госпитализации 15-ти человек. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю организовано проведение доследственной проверки", — отмечают в краевом управлении СКР.

В рамках проверочных мероприятий правоохранители установят все обстоятельства произошедшего.