Вторник, 10 Июль, 19:51

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Что бы вы хотели видеть в Нагорном парке Барнаула (на еще не благоустроенной территории)?

Спецпроекты

Форум

$ 62,44
€ 73,35
404323
25°
Обь
343см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы губернатора Алтайского края - 2018Чемпионат мира по футболу-2018Рост тарифов на ЖКУ-2018
Новости

СК проверяет данные о госпитализации 15 барнаульцев, отведавших роллов

, ИА "Амител"
Правоохранители выясняют все обстоятельства резонансной истории

Фото: livejournal.com

Следственный комитет начал проверку данных о том, в Барнауле после употребления роллов одной из служб доставки еды некоторым горожанам потребовалась медицинская помощь.

Напомним, что информация об этом появилась в социальных сетях.

"В настоящее время имеются данные о госпитализации 15-ти человек. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю организовано проведение доследственной проверки", — отмечают в краевом управлении СКР.

В рамках проверочных мероприятий правоохранители установят все обстоятельства произошедшего.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

10.07.2018 18:10
- гость -

Года два назад тоже траванулись роллами одной из известнейших сетей.
На пробу взяли самый дорогой сет.
Видимо, такие не часто заказывают, поэтому некоторые ингредиенты оказались не первой свежести. Траванулись всей семьей, ребенок сильнее всего, как потом вспоминали, именно он съел большую часть определенного вида.

Связались с владельцем компании. Он предложил компенсацию: ... бесплатную пиццу!

Судиться, требовать компенсации не стали, пиццу брать там, где травят, тоже не было никакого желания. В итоге владелец вообще не пострадал. Ну а мы там просто не берем больше.

P.S. А еще говорят, в сырой рыбе в роллах полно гельминтов.
Приятного аппетита!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
19:49
В Московском отделении "Почты России" нашли 11 посылок с оружием 0
19:23
Песков прокомментировал сравнение властей России с мафией 2
19:08
Коротко о главном: пропажа посылок, обвал турпотока на Алтай и комары
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 10 июля
18:49
Новосибирец нашел в подполе своего дома более 10 килограммов ртути 0
18:26
Волонтеры разыскивают безвестно пропавшего барнаульца с татуировкой на руке 0
18:02
Опасные роллы: подозрительную фирму по доставке еды "прикрыли" в Барнауле 0
17:44
СК проверяет данные о госпитализации 15 барнаульцев, отведавших роллов 1
17:37
Очередь за умной колонкой "Яндекса" заняли в Москве с 5 утра 1
17:26
Во Франции человек впервые заразился вирусом Усуту 0
17:12
Житель Горного Алтая уступил оппоненту в драке и выстрелил в него из ружья 0
17:06
Назван возраст старейшего предпринимателя в России 1
16:48
Прохожий с топором спас ребенка из запертого авто в Новосибирске 0
16:32
Алтайские туроператоры пожаловались на обвал потока из-за ЧМ и политики 1
16:23
СМИ: следствие по делу о "Зимней вишне" заявило о давлении на потерпевших 1
16:14
История о массовом отравлении барнаульцев роллами всколыхнула соцсети 8
16:11
Мы разные, как летние дни: поделитесь летним настроением и выиграйте приз 0
16:03
Цены на продукты в Алтайском крае растут медленнее, чем в целом по России 2
15:50
В России утвердили ГОСТ для мобильных приложений 3
15:33
Годовалый ребенок без родителей предстал в США перед миграционным судом 0
15:23
"Союзмультфильм" опубликовал четвертую серию нового "Простоквашино" 0
15:13
Бензин в Алтайском крае не дорожает уже месяц 2
15:06
Многодетным семьям на Алтае помогут собрать своих первоклассников в школу 1
14:48
Пострадавшим на производстве жителям Алтая бесплатно дают по "Ладе Гранте" 4
14:33
Жители Барнаула массово пожаловались на пропажу посылок с гаджетами 3
14:22
Посетивший Москву американский сенатор сравнил российские власти с мафией 14
14:12
Молодой барнаулец со шрамами на бровях и татуировками пропал без вести 0
14:04
Эксперты оценили влияние санкций на рост экономики РФ 0
13:50
Александр Маршал споет вместе с группой "Любэ" на Дне металлурга в Заринске 0
13:32
Владимир Путин собирается посетить финал чемпионата мира по футболу 0
13:22
Двухуровневую дорогу за 790 миллионов достроят на Алтае к осени 2019 года 0
13:13
Как спасают детей из пещеры в Таиланде и почему это трудно 1
13:11
Птицы погибли во время сильного пожара в частном секторе в Барнауле 2
13:06
Жертвами наводнения в Японии стали свыше 130 человек 0
13:00
"Учёба –удовольствие!":Руководитель школы скорочтения о результатах работы 0
12:49
Участок улицы Максима Горького перекроют в центре Барнаула на три недели 0
12:33
Барнаульский зоопарк опубликовал видео с прогулкой маленьких хорьков 0
12:24
Пламя охватило грузовик в Барнауле 0
12:21
Глава Алтая призвал не уничтожать памятники советским войскам в Польше 3
12:14
Художники закрасили граффити с Черчесовым в Санкт-Петербурге из-за вандалов 0
12:03
Природные пожары угрожают Горному Алтаю из-за аномальной жары 0
11:54
На Украине рассказали о 400-летней войне с Россией 4
11:41
От колеса обозрения до ТРЦ: что может появиться в Нагорном парке 4
11:33
Россиян предлагают штрафовать на 2 тысячи рублей за езду без техосмотра 4
11:21
СМИ в Германии обвинили футболистов России в применении нашатырного спирта 6
11:15
"Матч Дружбы": Шахматный турнир состоится в Белокурихе 0
11:13
Минздрав поддержал идею введения акцизов для парфюма и косметики 3
11:12
Авторы "Кухни" снимут новый сериал про студентку фейкового алтайского вуза 0
11:01
Жители Алтая засняли след от запущенного с Байконура космического грузовика 3
10:50
Роскомнадзор изъял за полгода 35 тысяч незаконных SIM-карт 0
10:41
Итоги опроса: у кого из барнаульских застройщиков вы бы купили "долевку" 0
10:33
Шестым претендентом на пост губернатора Алтайского края стал журналист 8
10:30
Студенты военной кафедры АлтГТУ приняли присягу 1
10:23
Памела Андерсон прилетит в Россию на полуфинал Чемпионата Мира 0
10:12
Барнаульский дальнобойщик полтора месяца живет в фуре под Тюменью 16
10:04
Барнаул назвали одним из лидеров городов России по ликвидации свалок 1
10:00
Сакральное пространство: где расположен один из "центров знания" Алтая 0
09:49
Порошенко призвал "опечатать" часть границы с РФ 3
09:37
Четыре новых уголка отдыха обустроили в центре Барнаула 6
09:23
"Прогресс МС-09" достиг МКС за рекордное время по новой схеме 0
09:14
Горячую воду начали возвращать в дома барнаульцев 0
09:05
Россельхознадзор опроверг слухи о запрете сажать картошку на даче 4
08:56
СМИ: Трамп назвал "глупыми" советников, запрещавших звонить Путину 0
08:39
Четырехбалльные пробки ждут барнаульцев утром 10 июля 0
08:21
Госдума рассмотрит законопроект об отмене роуминга в России 1
08:17
Как работают ПИФы — новый способ выгодных инвестиций 0
08:06
"Сковородовна" разыграла среди своих покупателей IPhone 8 0
07:50
Заборы от компании "Агромонтаж": как купить забор "под ключ" со скидкой 1
07:34
Расширяем границы: Amic.ru предлагает новую систему комментирования 14
07:30
Мастер-класс по плетению венков устроило "Соцветие" на празднике в Барнауле 0
07:22
Спрос на банковские вклады в валюте резко упал в Алтайском крае 3
07:15
Дом с двумя гаражами и "вечной" крышей продают в Барнауле за 14,5 млн руб. 2
07:03
Сколько в Барнауле комаров и как ведется работа по их уничтожению 6
06:48
Муж-миллионер и торговля соусами: 8 фактов о телеведущей Татьяне Веденеевой 0
06:32
Семейные фотографии, которые могут показаться очень странными 1
06:17
Жара выше +30 и солнце ждут жителей Алтайского края 10 июля 0
06:01
Знойная пора: как отдыхают барнаульцы на главном городском пляже 1
05:57
Силуанов: средняя пенсия в России к 2024 году вырастет на 35% 14
04:59
Заявление Кудрина о нехватке средств на майские указы назвали саботажем 2
03:42
Минтруд не планирует пересматривать предложенные сроки выхода на пенсию 4
02:18
Блогера шокировали меню и цены в нефтяной столовой: жареная горбуша - 32.50 4
01:26
Ученые выяснили, что заставляет людей курить вейпы 0
00:29
Найдена зона мозга, которая растет вместе с социальным статусом 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.