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Следственный комитет начал проверку данных о том, в Барнауле после употребления роллов одной из служб доставки еды некоторым горожанам потребовалась медицинская помощь.
Напомним, что информация об этом появилась в социальных сетях.
"В настоящее время имеются данные о госпитализации 15-ти человек. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю организовано проведение доследственной проверки", — отмечают в краевом управлении СКР.
В рамках проверочных мероприятий правоохранители установят все обстоятельства произошедшего.
Комментарии
Года два назад тоже траванулись роллами одной из известнейших сетей.
На пробу взяли самый дорогой сет.
Видимо, такие не часто заказывают, поэтому некоторые ингредиенты оказались не первой свежести. Траванулись всей семьей, ребенок сильнее всего, как потом вспоминали, именно он съел большую часть определенного вида.
Связались с владельцем компании. Он предложил компенсацию: ... бесплатную пиццу!
Судиться, требовать компенсации не стали, пиццу брать там, где травят, тоже не было никакого желания. В итоге владелец вообще не пострадал. Ну а мы там просто не берем больше.
P.S. А еще говорят, в сырой рыбе в роллах полно гельминтов.
Приятного аппетита!