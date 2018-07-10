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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление сенатора из США Джона Кеннеди, который сравнил российские власти с мафией. Об этом пишет RT.

Представитель Кремля считает, что подобные слова "трудно понять", так как нужно знать контекст, в котором они были сказаны.

"Мы не носим розовых очков и прекрасно отдаём себе отчёт в том, насколько американский политический истеблишмент находится: а) в плену стереотипов и б) под страшнейшим внутренним русофобским давлением", — добавил пресс-секретарь президента.

Издание отмечает, что ранее заявление Кеннеди прокомментировал член Совфеда Франц Клинцевич.

Он назвал заявление американского сенатора "большой политической близорукостью", добавив, что в сложной ситуации целью высказывания является "создание соответствующей атмосферы и срыв переговорного процесса".

Напомним, что также Кеннеди отметил, что доверять главе РФ Владимиру Путину нельзя.