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Главный салют и концерт на города в Барнауле, который пройдет в 9 сентября, может пройти на новой набережной рядом с Нагорным парком. Об этом сообщил председатель комитета по культуре администрации Барнаула Валерий Паршков. При этом он уточнил, что это решение не окончательное и будет еще обсуждаться на заседании оргкомитета.

Есть вероятность, что празднование 288-летия Барнаула может пройти в новом формате без крупного концерта на площади Сахарова, как это было до этого несколько лет подряд. Ранее глава города Сергей Дугина неоднократно высказывался о необходимости переноса всех основных праздников в туристический кластер краевой столицы. Так в 2017 году некоторые мероприятия дня города проходили на пешеходной зоне на улице Мало-Тобольской. Скорее всего, именно там будет установлена городская елка этой зимой и снежный городок. Предварительно известно, что на день города в Барнауле откроют несколько важных объектов. Прежде всего, это обновленное здание "Старого базара", которое перестраивается за счет средств частного инвестора.

Ранее стало известно, что день города в Барнауле в 2018 году совместят с выборами губернатора Алтайского края. Главный праздник столицы региона впервые отметят в воскресенье, 9 сентября. Ориентировочно, что больших площадок в этот день в городе не будет и основные концерты будут проходить непосредственно на территориях рядом с участковыми избирательными комиссиями.

В прошлом году хедлайнером дня города в Барнауле стала группа "Корни".