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Сотрудники московского отделения "Почты России" нашли 11 посылок с огнестрельным оружием и патронами. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что оружие было найдено в посылках в сортировочном цехе почтового отделения на Краснопрудной улице, в центре города. В посылках было "предположительно, огнестрельное оружие, его основные части и боеприпасы", — отметил собеседник агентства, добавив, что посылки изъяли.

По факту произошедшего проводится проверка.

Содержимое посылок направят на исследование, правоохранители устанавливают причастных к преступлению.