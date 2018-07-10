Фото: sorokainfo.com

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю назвало предприятие, продукция которого могла стать причиной госпитализации барнаульцев, употребивших роллы.

По данным ведомства, с 4 по 6 июля в краевой столице было зарегистрировано 15 случаев инфекционного гастроэнтерита, связанных с употреблением роллов. Среди заболевших — двое несовершеннолетних (12 и 17 лет).

"Из числа заболевших госпитализированы в инфекционные отделения г. Барнаула 9 человек, проходят лечение амбулаторно – 6 человек. Состояние заболевших средней степени тяжести. При эпидемиологическом расследовании установлено, что все заболевшие употребляли роллы, приобретенные 01.07.2018 в предприятии "Японский бох", ИП Косых А.Е., по адресу: г. Барнаул, ул. Малахова, 146а", — добавляют в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также утверждают, что с 5 июля ИП Косых А.Е. самостоятельно прекратил деятельность, представил договор о расторжении аренды, однако в дальнейшем продолжил свою деятельность по изготовлению и реализации роллов населению.

9 июля в отношении предпринимателя был составлен протокол о временном запрете деятельности по оказанию услуг общественного питания.

В данный момент материалы административного дела направлены в суд для принятия окончательного решения.

Напомним, что информация об ухудшении самочувствия барнаульцев, отведавших роллы, изначально появилась в социальных сетях.

Затем региональное управление Следственного комитета начало проверку по данному факту.