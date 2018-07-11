Томенко поручил усилить соцподдержку медиков в Алтайском крае

Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко дал поручение региональным Минздраву и Минфину рассмотреть вопрос усиления социальной поддержки специалистов отрасли здравоохранения в части компенсации расходов на жилищно-коммунальное обслуживание. Об этом он заявил во вторник, 10 июля, на торжественной церемонии чествования медицинских династий региона в Государственной филармонии Алтайского края.

"Мы должны создавать условия, чтобы специалисты хотели и могли оставаться у нас работать. В первую очередь задача закрепления врачей и медработников касается отдаленных, труднодоступных, небольших населенных пунктов. Я уже много по краю поездил и знаю, что в небольших городах и селах есть проблема с закреплением кадров. Люди хотят не только получать достойную заработную плату, но и жить в нормальных условиях, получать качественные услуги, в том числе и жилищно-коммунальные", — прокомментировал Виктор Томенко.

Мероприятие было приурочено ко Дню семьи, любви и верности и Дню медицинского работника. Глава региона пообщался с представителями 18 известнейших семейных профессиональных династий врачей и медработников из десяти городов и районов края. Например, на встрече были представители династии Гаткиных. Это уже четыре поколения медиков с 1941 года. Сегодня она насчитывает 21 врача более чем по 10 специальностям. А в семье Альшанских из Топчихинского района уже пять поколений, общий медицинский стаж — 295 лет.

Медики рассказали ему, почему выбрали эту профессию и почему не жалеют об этом.

Виктор Томенко же заверил их, что государство сегодня делает многое, чтобы доктора совершали свои ежедневные подвиги по спасению жизней в достойных условиях. По его словам, поддержка социально значимых профессий — важнейший приоритет государственной политики.

Он отметил, что в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Алтайского края, работают более 8,5 тысяч врачей и более 22 тысяч сотрудников (средний медицинский персонал).

Вопрос укомплектования больниц медицинскими кадрами, особенно населенных пунктов с небольшой численностью населения, является важнейшим в повестке дня кадровой политики краевого здравоохранения, подчеркнул Томенко.