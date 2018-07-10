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Глава федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев призвал лишить Мару Багдасарян российского гражданства. Соответствующее обращение было направлено председателю Конституционного суда РФ Валерию Зорькину, пишет РИА Новости, ссылаясь на представителей общественного движения.

Источник в правоохранительных органах 7 июля сообщил агентству, что скандально известную стритрейсершу Багдасарян, которую бессрочно лишили водительских прав за постоянные и серьезные нарушения ПДД, опять поймали за рулем.

Хамзаев посчитал, что своим поведением девушка "полностью дискредитировала себя и не достойна иметь российское гражданство". В обращении на имя Зорькина он попросил рассмотреть возможность о лишении Багдасарян гражданства России.

Напомним, девушка была одной из фигуранток резонансной истории про "лихачей на Gelandewagen", после чего ее не раз задерживали за другие нарушения ПДД.

Решением суда девушку бессрочно лишили водительских прав. Она сможет получить их обратно лишь с согласия врачей. По материалам дела, стритрейсерша страдает эпилепсией.