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Центральный районный суд Кемерова во вторник арестовал на два месяца главу службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы региона Андрея Бурсина, первого прибывшим на тушение пожара в ТЦ "Зимняя вишня", где погибли 60 человек. Об этом пишет ТАСС.

"Избрать <…> меру пресечения в виде заключения под сражу <…> сроком на два месяца, то есть до 7 сентября 2018 года", — сказала судья Инна Михайленко.

О содержании Бурсина под стражей ходатайствовал представитель следствия, его поддержали потерпевшие, которые пришли на заседание.

Представитель прокуратуры согласился с рядом доводов СК, однако счел нужным назначить обвиняемому домашний арест вместо ареста. Бурсин и его адвокат тоже настаивали на мере пресечения, которая не связана с лишением свободы.

Напомним, Бурсин был задержан 7 июля. Он стал 11 фигурантом расследования о пожаре в кемеровском ТЦ. Следствие считает, что он в нарушение требований ФЗ "О пожарной безопасности" и боевого устава подразделений пожарной охраны, не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте пожара, а также проведение разведки надлежащим образом. В итоге при пожаре в ТЦ погибли люди.

Пожар в кемеровской "Зимней вишне", унесший жизни 60 людей, произошел 25 марта. Расследуется уголовное дело, обвиняемыми по которому проходят еще десять человек.