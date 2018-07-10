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Российский лидер Владимир Путин назначил Дмитрия Пескова из Агентства стратегических инициатив (АСИ) своим спецпредставителем по цифровому развитию. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Кремля.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что новый спецпредставитель не будет сотрудником администрации президента, ему будет предоставлен лишь статус.

Представитель Кремля напомнил, что в послании Путина и майском указе "в качестве одной из приоритетных целей ставилась задача тотальной цифровизации нашей экономики и социальной сферы и обеспечения технологического прорыва". Спецпредставитель назначен для координации этих вопросов.

Пресс-секретарь президента добавил, что Песков возглавит АНО, которое образуют из структуры АСИ.