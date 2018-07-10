Фото: nashgorod.ru

Петиция с требованием ввести в Белоруссии административную ответственность за использование георгиевских ленточек — символов победы в Великой Отечественной войне — появилась на местном сайте petitions.by. Об этом пишет Life.

Авторы петиции считают, что использование ленточки "представляет опасность для территориальной целостности Республики Беларусь", так как лента используется "в культурных, социальных и политических целях", а также в Крыму и Донбассе.

Согласно предложению активистов, в Белоруссии нужно запретить изготовление, публичное использование, демонстрацию и ношение ленты, а также ее изображений.

Издание напоминает, в мае 2017 года ленту запретили на Украине. За ее ношение местным жителям грозит штраф, а за повторное нарушение — арест.