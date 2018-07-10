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Дагестанские правоохранители привлекли к ответственности свыше 200 человек за конфликт интересов и коррупцию, власти рассчитывают на эффективное использование бюджетных средств в ближайшее время. Такое заявление сделал врио главы Дагестана Владимир Васильев во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет РИА Новости, ссылаясь на сайт Кремля.

"Кстати, сейчас вы указом определили дальнейшее совершенствование антикоррупционной деятельности в стране, спасибо большое. Мы больше 200 [человек], по сути, привлекли к ответственности по материалам прокуратуры за конфликт интересов, за несоответствие расходов-доходов: кого-то в дисциплинарном порядке, кто-то уволился сам, кого-то наказали", — цитирует агентство слова Васильева.

Врио главы региона отметил, что в скором времени власти рассчитывают на улучшение ситуации.

По словам Васильева, в данный момент работа продолжается, в связи с этим он надеется, что в регионе вскоре "будет больше порядка и, самое главное, будут более эффективно использоваться средства, бюджетные в первую очередь".

Агентство отмечает, что в марте Путин посетил Махачкалу, где встретился с жителями Цумадинского и Ботлихского районов Дагестана и на совещании по социально-экономическому развитию республики назвал коррупцию проблемой, тормозящей развитие как республики, так и России в целом.

Назначенный временно исполняющим обязанности главы Дагестана в октябре прошлого года Васильев рассказал также Путину, что в регионе сформирован кадровый резерв и продолжается работа по очистке рядов чиновников от коррупции.