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Депутаты Госдумы во вторник, 10 июля, приняли в первом чтении законопроект об отмене национального роуминга для сотовой связи на территории России. Об этом пишет "Интерфакс".

Законопроект предполагает отмену дифференцированных тарифов на услуги связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином субъекте РФ. Кроме этого предлагается отменить плату за входящий вызов для абонента, который находится за пределами территории субъекта РФ, в котором был зарегистрирован абонентский номер.

Законопроект был внесен еще в прошлом году рядом депутатов от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым. Авторы подчеркивают, что внутренний роуминг вводился в России под предлогом компенсационных мер сотовым компаниям, которым изначально приходится осуществлять соединение через единого общероссийского оператора связи и нести поэтому дополнительные издержки.

Миронов подчеркивал, что в данный момент подобный механизм применяется крайне редко, поэтому плата за внутрисетевой роуминг стала анахронизмом. Он подчеркивал, что отказ от внутреннего роуминга является мировой тенденцией, которой следуют многие страны, включая США. С 15 июня этого года роуминг для абонентов стран ЕС прекратил действовать на территории всего Евросоюза, отметил ранее парламентарий.

Миронов подчеркивает, что роуминг нужно отменить вслед за "мобильным рабством" — запретом менять оператора связи с сохранением номера. "Ликвидация для абонентов "границ" между российскими регионами — давно назревшая мера, которая повысит доступность мобильной связи и сделает более прозрачными тарифы операторов", — добавил автор инициативы.

Правительство положительно отозвалось о законопроекте.