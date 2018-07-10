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Американский лидер Дональд Трамп считает президента РФ Владимира Путина соперником. Такое заявление он сделал во вторник, 10 июля, в Белом доме перед началом европейского турне, в ходе которого 16 июля в Хельсинки пройдет российско-американский саммит. Об этом пишет ТАСС.

В ответ на вопрос, считает ли Трамп Путина другом или врагом, глава Белого дома ответил, что не может сказать прямо сейчас. "Насколько я могу судить, он конкурент", — сказали президент США, добавив, что считает хорошим план поладить с Россией и Китаем.

Также республиканец предположил, что грядущая 16 июля встреча в Хельсинки с Путиным "может оказаться самой простой" часть его турне по Европе.

Трамп отправляется в продолжительное европейское турне во вторник, 10 июля. В ходе него он посетит Британию, поучаствует в саммите НАТО в Брюсселе, а также встретится с Путиным в Финляндии.