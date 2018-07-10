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Положительные отзывы на пенсионную реформу направили в нижнюю палату парламента органы власти 61 российского региона. Такое заявление сделал глава Минтруда Максим Топилин, пишет РИА Новости.

Ведомство отслеживает информацию об обсуждении законопроекта на уровне региональных властей.

Топилин отметил, что "положительные отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста направили в нижнюю палату парламента органы власти 61 региона". Он отметил, что данная цифра растет каждый день, "это живой процесс". В частности он отметил, что 10 июля поступил отзыв заксобрания Приморского края.

По словам министра, "процесс идет во много с опережением сроков".

Ранее правительство предложило повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин (сейчас — 60 и 55 лет соответственно). Процесс будет поэтапным и начнется со следующего года. Кабмин внес соответствующие законопроекты в Думу после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

Регионы страны должны до 17 июля обсудить проект о повышении пенсионного возраста. Ранее первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков заявил, что законопроект осенью пройдет в Думе второе и третье, окончательное чтение.