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Корпорация Apple снимет с производства iPhone X и iPhone SE. Такое мнение высказали аналитики BlueFin Research, пишет РИА Новости.

Они считают, что после выхода трех новых моделей смартфонов iPhone 9, iPhone 11 и iPhone 11 Plus в наличии на рынке iPhone X и iPhone SE не будет смысла.

По словам специалистов, флагманами станут модели iPhone 11 и iPhone 11 Plus, поэтому для них iPhone X будет конкурентом. В субфлагманском сегменте расположится iPhone 9, а в более бюджетной нише — седьмая и восьмая модели смартфона от Apple, что лишит смысла производство модели SE.

За последние два квартала текущего года Apple собирается выпустить порядка 91 миллиона смартфонов последних трех моделей. Выпуск еще 92 миллионов запланирован на первую половину следующего года.