Фото: twitter.com

Не менее 20 человек пострадали при падении пассажирского самолета в ЮАР. Состояние одного из них оценивается как критическое, пишет "Интерфакс", ссылаясь на The Daily Mirror.

На опубликованных очевидцами снимках видны нос и хвост самолета компании Martin's Air Charter. Согласно предварительной информации, самолет разбился рядом с административной столицей страны Претории.

По данным местных СМИ и их источников, у самолета могли возникнуть проблемы с двигателем.

На месте ЧП работают медики и спасатели.

Plane crashes next to Moloto Road in Pretoria East https://t.co/fmZMtVeoOd #ArriveAlive #PlaneCrash @firstgroup_FRT pic.twitter.com/iqvqSr4n7k