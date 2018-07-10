Фото: twitter.com
Не менее 20 человек пострадали при падении пассажирского самолета в ЮАР. Состояние одного из них оценивается как критическое, пишет "Интерфакс", ссылаясь на The Daily Mirror.
На опубликованных очевидцами снимках видны нос и хвост самолета компании Martin's Air Charter. Согласно предварительной информации, самолет разбился рядом с административной столицей страны Претории.
По данным местных СМИ и их источников, у самолета могли возникнуть проблемы с двигателем.
На месте ЧП работают медики и спасатели.
Plane crashes next to Moloto Road in Pretoria East https://t.co/fmZMtVeoOd #ArriveAlive #PlaneCrash @firstgroup_FRT pic.twitter.com/iqvqSr4n7k— Arrive Alive (@_ArriveAlive) 10 июля 2018 г.
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