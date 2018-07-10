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Киев заинтересован в восстановлении двустороннего сотрудничества с Москвой в сфере ядерной энергетики и, в частности, в разморозке совместного строительства завода по производству ядерного топлива в Кировоградской области. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на письмо главы Минэнерго Украины Игоря Насалика в адрес "Росатома".

В документе предлагается провести в Брюсселе встречу с 9 по 12 июля в виду "соответствующего высокого уровень кооперации в сфере атомной энергетики, перспективы наращивания сотрудничества, а также необходимости возобновления ряда совместных проектов, в частности проекта по созданию на Украине производства ТВЭЛ".

В украинском ведомстве отметили, что "подтверждают заинтересованность в развитии двусторонних отношений".

В 2010 году украинское правительств утвердило топливную компанию "Росатома" ТВЭЛ победителем конкурса на строительство завода по производству ядерного топлива. Тогда же под сооружение объекта были выделены 6,8 га в Кировоградской области, бюджет оценивался в 450 миллионов долларов. Для реализации проекта был создан "Завод по производству ядерного топлива", 50% плюс одной акцией которого владеет украинский госконцерн "Ядерное топливо", а остальным — ТВЭЛ.

Начало производства тепловыделяющих элементов было намечено на 2015 год, но в середине года Киев прекратил реализацию проекта из-за политической ситуации.