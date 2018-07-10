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Сигареты стали крупнейшей товарной категорией товаром массового спроса (FMCG) в минувшем году. Об этом пишет РБК, ссылаясь на сообщение табачной компании Japan Tobacco International (JTI) и компании Nielsen.

Исследование фактических розничных продаж свыше 200 категорий товаров FMCG в РФ показало, что доля сигарет составила 14,4% в денежном выражении.

Отмечается, что в пятерку крупнейших по объему выручки товарных категорий также попали пиво (8,7%), водка (6,3%), пастеризованное молоко (2,5%) и растворимый кофе — 2,2%. При этом 2,8% от выручки всех товаров исследуемых категорий пришлось на долю одного табачного бренда — сигарет Winston. На втором месте оказался Rothmans, а третье досталось "молочному" бренду "Простоквашино".

Аналитики Nielsen в рамках исследования проводили опрос в торговых точках разного формата в российских городах и поселках городского типа с населением более десяти тысяч человек.