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Мадридский футбольный клуб "Реал" объявил о том, что португальский нападающий клуба Криштиану Роналду переходит в итальянский "Ювентус". Об этом пишет "Интерфакс".

В заявлении "Реала" сказано, что клуб согласился отпустить Роналду в "Ювентус".

"Реал" выражает свою благодарность футболисту, оказавшемуся "лучшим в мире", который "стал одним из самых ярких событий в истории нашего клуба и мирового футбола".

Кроме завоеванных титулов, трофеев и триумфов в течение девяти лет в клубе Роналду "стал примером самоотверженности, трудоспособности, ответственности, таланта и постоянного самосовершенствования", добавляет клуб.

Футболист перешел в "Реал" в 2009 году. За это время он четырежды выиграл с испанским клубом Лигу чемпионов. В 2008 году футболист побеждал в ЛЧ с английским "Манчестер Юнайтед". Всего на его счету в составе "Реала" 16 титулов. Четыре раза, будучи игроком "Реала", футболист получал "Золотой мяч" — трофей, который получает лучший футболист планеты по итогам 2018 года.

Игрок является лучшим бомбардиром в истории "Реала": он провел 451 гол в 438 матчах.