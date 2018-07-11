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Экс-медсестра из Японии призналась, что заранее убивала пациентов, которые, по ее расчетам, должны были умереть во время ее смены. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Asahi Shimbun.

По словам 31-летней Аюми Кубоки, в 2016 году на протяжении двух месяцев, она проникала в палаты тяжелобольных пациентов и делала им инъекции антисептика, провоцирующего смерть.

Японка отметила, что делала это из-за того, что находила "проблематичным" объяснение родным причин смерти пациентов, поэтому пыталась сделать так, чтобы они умерли до начала ее дежурства.

Полиция задержала медсестру 7 июля по делу о смерти 88-летнего Созо Нишикава, который умер в сентябре 2016 года. Следователи установили, что в день смерти мужчины Кубоки пришла на два часа раньше дежурства и ввела ему смертельную инъекцию. Он умер до начала рабочих часов Кубоки.

Сейчас полиция рассматривает возможную причастность японки к смерти других пациентов. При этом следователи подчеркивают, что далеко не все находились в терминальном состоянии.