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Бойцы армии САР нашли в освобожденных поселениях в южной провинции Дераа противотанковые установки TOW американского производства. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на национальное агентство САНА.

По его данным, армия зачистила район Гхарза на юго-востоке Дераа. В ходе работы специалисты по разминированию обнаружили склады с оружием и танк. Кроме систем TOW на складах хранились минометы, снаряды, средства связи и приборы ночного видения западного производства.

Агентство отмечает, что в конце июня сирийский парламентарий Халед аль-Абуд заявил, что Штатам в ближайшее время необходимо положить конец военному присутствию в Сирии, поскольку оно потеряло смысл.

Он отметил, что ранее войска США находятся в Сирии из-за возможности разделения страны.

"Однако теперь мы оставили эту страницу далеко позади, и никакой необходимости держать эти войска в регионе не осталось", — подчеркнул он.

Армия САР продолжает уничтожать позиции боевиков в провинции Дераа. При этом большинство населенных пунктов переходит под контроль правительственных сил без боя.