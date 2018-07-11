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По меньшей мере один человек погиб во вторник в результате крушениясамолета близ аэропорта Вандербум южноафриканской столицы Претории. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Twitter-страницу местной экстренной медслужбы.

"Сообщается об одном погибшем в результате авиакатастрофы в Вандербуме", — цитирует агентство текст записи.

По данным южноафриканской радиостанции "Айуитнес ньюс" и представителя аэропорта, разбившееся воздушное судно совершало грузовой чартерный рейс и при крушении врезалось в здание фабрики. Предположительно, катастрофа произошла из-за отказа одного из двигателей. Инцидент произошел во время попытки самолета вернуться в аэропорт.

Новостной портал News24 сообщает, что лайнер принадлежал голландской компании чартерных грузовых перевозок MAC Martin's Air Charter, входящей в холдинг Air France-KLM. На месте крушения работают спасатели, медики и аварийные службы. Пострадали порядка 20 человек, которые находились на борту, один их них — пилот — находится в критическом состоянии.

В российском посольстве в ЮАР сообщили агентству, что граждан России на борту не было.