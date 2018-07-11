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Съемки приквела популярного американского сериала "Игра престолов" стартуют в октябре текущего года в столице Северной Ирландии Белфасте. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на местную газету Belfast Telegraph.

Создатель "Игры престолов" Джордж Мартин сообщил, что приквел называется "Длинная ночь". В нем будут сниматься новые актеры.

В начале июня стало известно, что руководство канала HBO заказало британской сценаристке Джейн Голдман подготовить материал пилотной серии сериала, который станет приквелом "Игры престолов". Издание Variety сообщило, что в новом сериале расскажут о событиях, которые предшествуют "Игре престолов" на тысячи лет. Голдман выступит в роли сценариста и продюсера.

Сериал "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" Мартина. Первый сезон презентовали 17 апреля 2011 года. Сериал является одним из самых дорогих проектов в истории американского ТВ.