Фото: AP Photo / NT Department of Tourism and Culture

Рейнджеры из Австралии поймали крупного крокодила в районе ущелья Кэтрин, который пользуется популярностью у туристов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на CTV News.

Рейнджеры отметили, что это крупнейших из гребнистых крокодилов, когда-либо попадавших в реку Кэтрин на севере страны. Традиционно данный район считается безопасным от хищников.

Длина пойманного крокодила составляет 4,7 метров, а вес — 600 килограммов.

Хищника поймали более чем в 300 километрах от океана и всего в 30 километрах вниз по течению от ущелья Кэтрин, одного из главных туристических достопримечательностей региона.

Гребнистого крокодила отлавливали в Австралии.

По словам рейнджера Джона Берка, местные власти десять лет охотились на крупного крокодила в данном районе.

Эксперт по крокодилам Грэхем Уэбб уточнил, что подобный хищник является одним из опаснейших для людей.

Огромное животное направили на крокодиловую ферму, где, предположительно, оно станет местной достопримечательностью.