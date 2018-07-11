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Французская сборная одержала победу над футболистами из Бельгии в полуфинале чемпионата мира 2018 года. Об этом пишет ТАСС.

Матч состоялся 10 июля в Санкт-Петербурге. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу французов. Единственный мяч на 51-й минуте забил Самуэль Юмтити.

Агентство подчеркивает, что сборная Франции прервала 24-матчевую беспроигрышную серию сборной Бельгии, во время которой бельгийцы одержали 19 побед (остальные матчи — ничья).

В финале команде из Франции предстоит сыграть с победителем матча Англия — Хорватия.