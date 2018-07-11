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Четырехбалльные пробки образовались на дорогах Барнаула утром в среду, 11 июля. Об этом свидетельствуют данные специального сервиса "Яндекса".

Наиболее затруднено движение по Павловскому тракту в районах пересечения с улицами Просторной и Попова, на перекрестке улица Челюскинцев — проспект Строителей, а также в районе площади Победы. Скорость движения авто здесь не превышает 7-10 километров в час.

Кроме этого, пробки наблюдаются на участках улиц Малахова, Власихинской, проспекта Красноармейского и улицы Партизанской.

В городе продолжают вестись дорожные работы в районе перекрестка улица Власихинская — шоссе Ленточный Бор и улицы Молодежной.