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Коллекторские агентства в РФ в следующем году получат доступ к Единой биометрической системе (ЕБС) и смогут идентифицировать должников по голосу. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на близкий к Банку России источник и двух знакомых с ситуацией представителей банков.

Издание отмечает, что Единая биометрическая система начала свою работу 1 июля текущего года. "Тогда же банки начали сбор биометрических параметров в своих отделениях. Коллекторам предоставят доступ к ЕБС в следующем году для проверки должников", — заявил собеседник газеты.

Сами коллекторы собирать биометрические данные не будут. Кредитные организации, продавая долги коллекторам, будут передавать и биометрические данные для сверки при взыскании, добавил источник. При звонке коллектора голосовой слепок россиянина будет проходить проверку по ЕБС.

Опрошенные изданием эксперты считают, что данная новая система нужна для упрощения процесса идентификации должника, снижения психологического дискомфорта при коммуникациях и исключения ошибочных взысканий у добросовестных россиян.

В Федеральной службе судебных приставов и Банке России на запросы изданию не ответили.