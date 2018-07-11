Фото: rhypophagy.gargonia.ru
Внук генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева Андрей скончался в Крыму. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Facebook-страницу его знакомого Сергея Менделеева.
"Страшная новость из Крыма — ушел мой друг и товарищ Андрей Брежнев. Было столько планов, столько всего пережито… для меня было честью", — написал он.
ТАСС, ссылаясь на председателя регионального отделения партии "Родина" Константина Кнырика, уточняет, что причиной смерти стал инфаркт.
Кнырик отметил, что узнал о смерти 57-летнего внука Брежнева от главы Севастопольской организации партии "Родина".
Собеседник агентства отметил, что Андрей ранее баллотировался на местных выборах от партии "Родина".
Комментарии
Всего 57 лет. А где теперь его пенсия?
Всю статистику Нам эти комуняки портют!
11.07.2018 09:41
- гость -
Какая пенсия? О_о
Царствие небесного! Трагичная семья....