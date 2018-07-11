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Украинский лидер Петр Порошенко пожелал своему коллеге из США Дональду Трампу вернуть в ходе переговоров в Хельсинки "на верный путь" президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет РБК, ссылаясь на статью в британской газете ​Financial Times, выдержки из которой опубликовали на сайте украинского лидера.

Особе внимание в материале Порошенко обратил на события текущей недели - в ее начале, 9 июля, в Брюсселе прошел саммит Украина — Евросоюз, а 11–12 июля там же должна пройти встреча лидеров стран НАТО с участием Киева. "Эта "украинская неделя" направит мощный сигнал, который услышат и в Брюсселе, и за его пределами — прежде всего в Хельсинки", — заметил глава Украины. Напомним, что 16 июля в столице Финляндии пройдут переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Исходя из нашего согласованного подхода не делать ничего, что касается Украины, без Украины, я желаю господину Трампу успеха в его усилиях, чтобы вернуть Путина на верный путь", — цитирует РБК слова Порошенко. Он выразил мнение, что Путин "ждет поражения" Киева, добавив, что такого со страной никогда не произойдет.

Ранее Трамп заявлял, что в ходе саммита с Путиным намерен обсудить ситуацию на Украине. Также лидеры двух стран намерены поднять вопросы о конфликте в Сирии и проблеме вмешательства Москвы в выборы в США в 2016 году.