Горизонталь образована в сентябре 2014 года. Команда исполняет авторские композиции, теплые и уютные. Группа имеет опыт выступления на различных площадках города Барнаула.

В Саду пионов Горизонталь исполнил классику авторской песни: композиции из репертуара В. Высоцкого, Ю. Визбора, Б.Окуджавы и др.

Кроме выступления Группы Горизонталь в эти выходные гостей сада ждут мастер-классы по травам и ягодам, развлекательная программа для детей с профессиональными аниматорами.

Программа выходных:

13 июня ( пятница)

10.00 -19.00 — мастер-классы по ягодам и травам ( место: сад пионов, аил травницы)

14 июня (суббота)

10.00 -19.00 — мастер-классы по ягодам и травам ( место: сад пионов, аил травницы)

13.00-15.00, 16.00-18.00, 19.00-21.00 -выступление группы горизонталь

11.00-13.00, 15.00-16.00, 18.00-21.00 — развлекательная программа для детей с аниматорами

Сад пионов - уникальный эко-парк на площади более 2,5 га расположились многие виды цветов, кустарников, хвойных и лиственных деревьев и, конечно, более 100 видов пионов. На территории "Сада пионов" вы найдете реку, ручей, множество мостов и декоративных сооружений, а также контактный зоопарк.

22 -23 июня помимо интересной программы будут ждать более 100 видов цветущих пионов.

Подробную информацию можно узнать в официальной группе сада в "Инстаграме": @sad_pionov_altay

На сайте: sad-pionov.ru

Адрес: экопарк "Сад пионов"

Чемальский район, река Куюм