Благоустраивать пять общественных зон в Барнауле по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" в 2018 году будет ООО "Алтайхимзащита" за 65,3 млн рублей. Это была единственная компания, которая подала заявку на участие в конкурсе. Портал Amic.ru разбирался в документах закупки.

Все пять территорий разыграны одним лотом. Начальную (максимальную) цену заказчик определил на уровне 69 млн рублей. Компания "Алтайхимзащита" предложила выполнить работы за 65,3 млн рублей.

Исполнителю предстоит благоустроить пять территорий (всего их в программе шесть, но "Нагорный парк" в лот не вошел, по нему работы ведутся еще с прошлого года):

пешеходная зона по ул. Молодежной (от проспекта Ленина до проспекта Красноармейского),

Ленинградская аллея (от улицы Ленинградской до улицы Попова),

сквер Адмирала Кузнецова (в районе пересечения улиц Шумакова и Балтийская),

площадь Мира (на улице Георгия Исакова в границах улицы Островского),

сквер Химиков (в границах улиц 5-я Западная, Германа Титова, 80 Гвардейской Дивизии, Эмилии Алексеевой).

Территории должны быть выложены плиткой вместо устаревшего асфальта, обновлены зеленые насаждения, должны появиться скамейки и урны, на некоторых — велодорожки и велопарковки, детские игровые комплексы. Завершить работы нужно до 1 ноября 2018 года.