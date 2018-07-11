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Пещеру в Таиланде после спасения школьников сделают туристическим объектом

, ИА "Амител"
При этом власти не уточняют, как хотят реализовать эту идею

Фото: glavny.tv

Пещера Кхао Луанг в Таиланде, где в течение двух недель были заблокированы 12 школьников с тренером, станет туристической достопримечательностью. Об этом заявил замглавы нацпарков Таиланда, пишет ТАСС, ссылаясь на АВС.

"Сегодня, в этой кризисной ситуации я не хочу говорить о работе, но я думаю, что у нас будет привлекательная туристическая достопримечательность мирового уровня", — цитирует агентство слова чиновника. Он отметил, что окончательное решение по данному вопросу будет приниматься министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Данных о том, как именно власти собираются превратить пещеру в безопасное для туристов место, еще нет.

23 июня в пещере пропали школьники из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. С 8 по 10 июля водолазы смогли вывести из нее всех людей. В последний день в спасательной операции приняли участие свыше 100 аквалангистов, 13 из которых — иностранцы.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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