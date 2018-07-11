Университетский технологический колледж образован в АлтГТУ

В этом году на программы среднего профессионального образования (СПО) АлтГТУ выделено 65 бюджетных мест. Колледж осуществляет набор как по техническим, так и по гуманитарным специальностям: "Экономика и бухгалтерский учет", "Право и организация социального обеспечения", "Информационные системы", "Строительство и эксплуатация дорог и аэродромов", "Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования".

С этого года осуществляется набор по новым специальностям: "Туризм", "Гостиничный сервис" и "Технология металлообрабатывающего производства". Как отмечают в руководстве колледжа АлтГТУ, эти специальности востребованы на рынке труда региона, а специальность "Технология металлообрабатывающего производства" вошла в список 50-ти наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий. Так, технолог металлообрабатывающего производства сможет профессионально реализовать себя на предприятиях машиностроительного, приборостроительного комплекса, в оборонной отрасли и авиастроении. Специалисты этого профиля смогут разрабатывать технологические процессы и управляющие программы к оборудованию с ЧПУ для изготовления деталей различной сложности и точности, в том числе с применением аддитивных технологий, а также осуществлять сборку узлов и изделий.

Срок обучения на разных специальностях составляет от 1 года и 10 месяцев до 4 лет. А стоимость обучения ниже, чем на программах высшего образования. По окончании колледжа студенты могут в дальнейшем продолжить обучение и получить высшее образование в АлтГТУ по образовательным программам Заочного института. Занятия студентов университетского технологического колледжа проводят преподаватели, реализующие программы высшего образования АлтГТУ.

Зачисление в колледж осуществляется по результатам освоения программы среднего общего образования (не по результатам ЕГЭ, а по среднему баллу документа об образовании). Выпускники 9 класса, получившие только основное общее образование, в колледж АлтГТУ поступить не смогут.

Добавим, что выпускники 11 класса, а также выпускники колледжей, получившие образование по профессии, могут претендовать на бюджетные и внебюджетные места, а выпускники колледжей, получившие образование по специальности, могут быть зачислены только на внебюджетные места как уже имеющие СПО данного уровня.